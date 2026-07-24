El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 37 grados. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Utrera tomar precauciones, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre. La hidratación será clave para evitar golpes de calor, y se aconseja buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas de mayor calor. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. Por la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 42% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 43 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas que podrían afectar estructuras ligeras o provocar la caída de ramas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones meteorológicas adversas.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso será a las 21:37, brindando a los utreranos un extenso periodo de luz solar para disfrutar de actividades diurnas. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.