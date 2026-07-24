El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 24 grados entre las 02:00 y las 04:00. Sin embargo, a partir de las 05:00, comenzará un repunte en las temperaturas, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 35 grados a las 16:00. Este aumento de temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas del día.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 74% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 49% a las 10:00 y bajando hasta un 16% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de calor seco, lo que es típico en los días de verano en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 16:00 y las 19:00, alcanzando hasta 37 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen el buen tiempo para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.