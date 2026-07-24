El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados en la primera hora del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en un rango agradable, alcanzando los 24 grados a media mañana.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta un 74% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 36 grados alrededor de las 17:00 horas. A pesar del calor, la ausencia de precipitaciones y la estabilidad del cielo despejado permitirán que los habitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 21 km/h. Durante la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, será constante y contribuirá a una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

No se prevén lluvias en ninguna de las horas, lo que significa que los planes al aire libre, como paseos por el parque o actividades deportivas, podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados a las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.