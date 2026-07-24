El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 40% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de La Rinconada que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría levantar polvo en algunas áreas, por lo que se sugiere precaución, especialmente para quienes padecen problemas respiratorios.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre. Este clima es ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:39 horas. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo este día, manteniendo siempre precauciones ante el calor y el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.