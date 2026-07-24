El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 09:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 31%, aumentando a un 54% hacia las 08:00. A medida que el sol calienta el ambiente, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 14% durante las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más soportable a pesar del calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos, picnics o actividades deportivas, no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas.

La salida del sol se producirá a las 07:16, y el ocaso será a las 21:34, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un momento perfecto para explorar los alrededores de Puente Genil, disfrutar de la gastronomía local en las terrazas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En resumen, el 24 de julio de 2026, Puente Genil se presenta como un destino ideal para disfrutar del verano, con un tiempo cálido, despejado y sin lluvias, perfecto para aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.