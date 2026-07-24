El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% y aumentando hasta un 49% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución ante posibles ráfagas repentinas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:31, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz solar. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura en las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.