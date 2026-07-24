El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 22 grados a las 09:00 horas.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando un máximo de 34 grados alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 69% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico. La combinación de calor y humedad podría hacer que los habitantes de Pozoblanco busquen refugio en lugares frescos o disfruten de actividades al aire libre en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, es recomendable tener precaución, ya que estas ráfagas podrían ser más intensas en zonas expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado también son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:36 horas, marcando el final de un día soleado y caluroso en Pozoblanco. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y momentos de esparcimiento bajo el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.