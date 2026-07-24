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El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del RÃ­o según los datos de la AEMET

El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando con un 36% a la medianoche, la humedad irá aumentando hasta alcanzar un 70% a las 08:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 13% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor intenso. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo por la tarde. La combinación de un cielo despejado, temperaturas elevadas y un viento moderado hará que sea un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

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