El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 37°C durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa comenzará en un 53% y se mantendrá en niveles moderados a lo largo del día, alcanzando un 81% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera a pesar del calor intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se presentarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, como picnics, deportes o simplemente paseos por el campo.

Es importante recordar que, a pesar de las condiciones agradables, las altas temperaturas pueden representar un riesgo, especialmente para personas vulnerables. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor, que se concentrarán entre las 14:00 y las 17:00 horas.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.