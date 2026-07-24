El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 35 grados entre las 15:00 y las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 21% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del tiempo sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán entre las 16:00 y las 20:00 horas, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol está programada para las 21:35, lo que permitirá disfrutar de una larga tarde de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas, lo que hará que la velada sea más fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán un toque de frescura. Es un día perfecto para aprovechar el verano y disfrutar de la belleza del entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.