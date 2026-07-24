El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 24 grados a las 03:00 y 04:00, estabilizándose en 23 grados entre las 05:00 y las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 22 grados a las 07:00 y subiendo gradualmente hasta los 34 grados a las 15:00. La máxima del día se registrará a las 17:00, con 35 grados, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 42% a la medianoche y alcanzando un máximo de 69% a las 08:00. A medida que la temperatura aumenta, la humedad disminuirá, situándose en 20% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 19:00, alcanzando hasta 39 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor intenso de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Morón de la Frontera vivirá un día de verano típico, con cielos despejados, altas temperaturas y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.