El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 29 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00, momento en el que la brisa suave comenzará a sentirse. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar rápidamente, alcanzando los 34 grados a las 15:00 y un máximo de 36 grados a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más alta.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 37% a la medianoche y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Montilla que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur-suroeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. A las 16:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 36 km/h provenientes del oeste. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Montilla son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El ocaso está programado para las 21:34, ofreciendo un cierre perfecto a un día de calor y sol. Con un cielo despejado, los colores del atardecer prometen ser vibrantes y dignos de admirar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.