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El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 22 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y bajando ligeramente a 23 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 22% hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente más seco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer un respiro del calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

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