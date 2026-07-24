El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 28 grados, que descenderá a 22 grados a las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00 horas, y bajando ligeramente a 23 grados a las 04:00 horas. A medida que avance el día, se espera un aumento significativo en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 83% a las 08:00 horas. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, situándose en un 22% hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más seco.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también podría generar un ambiente más seco.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes y visitantes de Moguer podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede ofrecer un respiro del calor intenso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.