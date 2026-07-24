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El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 26 grados a las 03:00 y 04:00 horas.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 25 grados a las 05:00 y 24 grados a las 06:00. Durante la mañana, se prevé que las temperaturas sigan aumentando, llegando a 23 grados a las 07:00 y alcanzando un máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 46% durante las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de calor moderada.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 5 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de 40 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 22:00 horas y cerrando el día con un cielo despejado. La puesta de sol se producirá a las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Martos podrán disfrutar sin la interferencia de nubes. En resumen, el tiempo de hoy en Martos será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

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