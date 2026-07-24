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El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 07:00 horas, antes de comenzar a aumentar nuevamente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se eleven, alcanzando los 24 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 41% y el 72%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas pico del día. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades físicas al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará los 20 km/h, aumentando gradualmente hasta llegar a 45 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna parte del día. Esto es un alivio para aquellos que planean eventos al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, Marchena disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Con un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia, los habitantes pueden aprovechar al máximo este día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

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