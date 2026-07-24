El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados hacia las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% y disminuyendo hasta un 14% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h entre las 17:00 y las 19:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de lluvia y el cielo despejado también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que puede ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.