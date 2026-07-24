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El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lucena según los datos de la AEMET

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en un agradable 28 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00 horas.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 32 grados a las 15:00 horas, momento en el que se espera el calor más intenso del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y aumentando ligeramente a medida que la temperatura sube, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, se prevé que la humedad no supere el 56%, lo que permitirá que el ambiente se sienta relativamente cómodo.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio del calor. La dirección del viento se mantendrá mayormente del oeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el parque, picnics o deportes.

El ocaso se producirá a las 21:33 horas, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día perfecto. Con temperaturas que comenzarán a descender después de las 18:00 horas, se espera que la noche sea cálida, con mínimas que rondarán los 21 grados. En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

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