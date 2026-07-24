El día de hoy, 24 de julio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuando su descenso hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 40% a la medianoche y aumentando hasta un 73% a las 07:00. A medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, llegando a un 13% hacia las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían afectar la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:18 y el ocaso a las 21:37, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el entorno natural de Lora del Río y disfrutar de las actividades veraniegas. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.