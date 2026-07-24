El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y alcanzando los 28 grados entre las 02:00 y las 03:00. A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles cálidos durante la mayor parte de la jornada.
La máxima del día se alcanzará a las 15:00 horas, con un notable 37 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 36 grados a las 18:00 y 35 grados a las 20:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 48% en la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h a las 17:00. Esto podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.
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