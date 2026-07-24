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El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 31 grados, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00, y alcanzando los 28 grados entre las 02:00 y las 03:00. A partir de las 04:00, la temperatura comenzará a descender gradualmente, pero se mantendrá en niveles cálidos durante la mayor parte de la jornada.

La máxima del día se alcanzará a las 15:00 horas, con un notable 37 grados, lo que podría generar una sensación de calor intenso. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a 36 grados a las 18:00 y 35 grados a las 20:00. La noche se presentará más fresca, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 23:00.

La humedad relativa será baja, comenzando en un 27% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 48% en la mañana. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya nuevamente hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 26 km/h. Durante las primeras horas del día, el viento será más suave, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h a las 17:00. Esto podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda precaución, ya que el viento podría levantar polvo y afectar la visibilidad en algunas áreas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. Se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

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