El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y soleado.

La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando su punto más bajo de 19 grados a las 07:00. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 33 grados a las 15:00, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 54% a la medianoche y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 19 y 44 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 44 km/h entre las 19:00 y las 20:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la playa o realizar actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.