El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un día soleado. Desde la madrugada hasta la noche, la visibilidad será óptima, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día, comenzando con 24 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo de 35 grados a las 16:00 horas. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 31 grados hacia las 19:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 22% en las horas más cálidas. Este descenso en la humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 23 grados a las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. El ocaso se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de sol y mantenerse protegido del calor.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.