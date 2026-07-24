El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en JaÃ©n según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Jaén, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y 36 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados.
La humedad relativa será baja, comenzando en un 22% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a niveles que puedan generar incomodidad significativa. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad.
En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de los hermosos paisajes de la región.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 31 grados hacia las 21:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:31. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, lo que hará que sea un momento agradable para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.
En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a la población tomar precauciones ante el calor y aprovechar las horas de luz para disfrutar de la belleza de la ciudad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.
- Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
- Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Sevilla FC
- Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
- Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
- El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia el 27 de julio la retirada del adoquín en tres calles del centro y reorganiza el tráfico durante las obras
- Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: 'La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga