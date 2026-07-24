El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y temperaturas agradables.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta llegar a los 21 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso gradual que culminará en un máximo de 36 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando hasta un 78% a las 07:00. A medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 34% hacia las 21:00. Este descenso en la humedad, combinado con el calor, podría generar una sensación térmica más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 42 km/h. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:38.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.