El día de hoy, 24 de julio de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados hacia las 17:00 horas. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más elevada, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Coria del Río que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% y alcanzando un mínimo del 24% en las horas más cálidas. Esta disminución en la humedad puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo. A partir de las 18:00 horas, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría ofrecer un alivio parcial a medida que se acerque la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h hacia la tarde. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de festividades o eventos en la localidad.

El orto se producirá a las 07:22 y el ocaso será a las 21:39, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Coria del Río, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.