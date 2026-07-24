El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta en Écija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00.

Durante el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 38% y el 69% a lo largo del día, siendo más alta en las horas de la mañana y disminuyendo conforme se acerque la tarde. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 16 km/h, aumentando a 24 km/h en la tarde. Las ráfagas máximas se esperan en torno a las 21:00 horas, alcanzando los 43 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca al caer la tarde.

A medida que el sol se ponga a las 21:35, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán relativamente cálidas, con valores que rondarán los 34 grados a las 20:00 y 31 grados a las 22:00. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas del día.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar un poco el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.