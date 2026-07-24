El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Castilleja de la Cuesta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo a un 16% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones para evitar golpes de calor. A medida que avance el día, la humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles que no deberían causar incomodidad significativa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el parque o realizar actividades deportivas. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, por lo que se recomienda tener cuidado con el uso de fuego en áreas naturales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 30°C a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy será ideal para actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.