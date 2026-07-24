El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 54% a medianoche y aumentando hasta un 87% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 25% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, el ambiente no se sentirá excesivamente húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 19 y 44 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 18:00 y las 19:00 horas, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas pico de calor.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o eventos familiares.

El orto se producirá a las 07:26, y el ocaso será a las 21:43, lo que brinda una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la tarde y la noche. En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura en los momentos más calurosos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.