El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Carmona se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 32 grados a las 14:00 y culminando en un máximo de 35 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 38%, aumentando a un 70% hacia las 06:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 14% hacia las 19:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la madrugada, el viento alcanzará los 18 km/h, aumentando a 26 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, proporcionará algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el día avance, el ocaso se producirá a las 21:37, ofreciendo una hermosa puesta de sol que culminará un día de calor y cielos despejados. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán a 22 grados hacia las 21:00, proporcionando un respiro del calor del día.

En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Carmona, con un tiempo cálido y soleado, sin posibilidad de lluvia y con un viento que aportará algo de frescura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.