El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados entre las 02:00 y las 04:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 44%, aumentando hasta un 72% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 17% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Este viento del sur es característico de la región y contribuirá a mantener el tiempo seco y despejado.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:21 y el ocaso a las 21:39, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar de las actividades diarias. En resumen, el tiempo en Camas para hoy será ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor en las horas más intensas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.