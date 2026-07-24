El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 25 grados a las 04:00 y 05:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 34 grados a las 16:00 y 35 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 39% en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, pero manteniéndose en niveles relativamente cómodos. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El orto se producirá a las 07:14 y el ocaso a las 21:32, lo que brinda una buena cantidad de luz solar durante el día. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede hacer que la jornada sea más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.