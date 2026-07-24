El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Las Cabezas de San Juan. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos han estado completamente despejados, lo que promete un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 23 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 12:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 16:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 55% y el 36%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas centrales del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que las actividades al aire libre sean más exigentes, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y busquen sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, pero se intensificará a medida que avance la tarde, con ráfagas que podrían llegar hasta los 40 km/h en las horas pico. Este viento fresco puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las condiciones son ideales para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se esperan lluvias, la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada.

El orto se producirá a las 07:22 y el ocaso a las 21:37, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando precauciones ante el calor y la exposición solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.