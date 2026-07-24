El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 24 grados a las 04:00 y 23 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 21 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 38 grados a las 17:00, lo que indica que será un día caluroso. La máxima se registrará a las 16:00, con 37 grados, y se mantendrá en niveles altos hasta las 18:00, cuando comenzará a descender ligeramente. Por la noche, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 28 grados a las 23:00.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 65% a las 08:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 14% hacia las 17:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sector oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y las 19:00, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cordobeses podrán disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. La salida del sol se producirá a las 07:15 y se pondrá a las 21:35, brindando largas horas de luz para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy será ideal para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo, con temperaturas altas y un cielo despejado que invitan a disfrutar de un día pleno de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.