El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, pero se mantendrá en un rango cálido, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.
Durante la tarde, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 49% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. La humedad comenzará en un 25% a las 00:00 y se incrementará hasta un 49% a las 07:00, antes de descender nuevamente hacia el final de la tarde.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 15:00, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.
No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.
El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:30, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda, visitas a sus monumentos o simplemente relajarse en un parque. En resumen, hoy será un día espléndido en Úbeda, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.
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