El día de hoy, 24 de julio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 30 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura seguirá bajando, pero se mantendrá en un rango cálido, alcanzando los 26 grados a las 03:00 y 25 grados a las 04:00.

Durante la tarde, se anticipa un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 35 grados a las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 49% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas centrales del día. La humedad comenzará en un 25% a las 00:00 y se incrementará hasta un 49% a las 07:00, antes de descender nuevamente hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de aproximadamente 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas de la tarde. Las ráfagas máximas se registrarán a las 15:00, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin preocupaciones por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

El orto se producirá a las 07:09 y el ocaso a las 21:30, brindando una larga jornada de luz solar. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Úbeda, visitas a sus monumentos o simplemente relajarse en un parque. En resumen, hoy será un día espléndido en Úbeda, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que el calor sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.