El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 25 grados a las 06:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando hasta un 49% durante la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más pronunciada, por lo que se recomienda a los habitantes de Bailén que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 6 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 46 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es favorable para aquellos que deseen disfrutar de eventos al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas.

En resumen, Bailén disfrutará de un día caluroso y despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas más cálidas. El viento del suroeste proporcionará algo de frescura, especialmente en las horas de la tarde, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.