El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la ciudad. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo gradualmente a lo largo de la mañana, alcanzando los 28 grados a la 01:00 y 27 grados a las 02:00. Este descenso continuará hasta llegar a los 25 grados a las 04:00.

A medida que avanza el día, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 34 grados a las 16:00, y culminando en un máximo de 35 grados a las 17:00. La tarde será especialmente cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 49% en la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad descenderá, alcanzando un 20% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 27 km/h durante la mañana y la tarde. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener precaución con posibles ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los ciudadanos de Baeza pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:30, brindando un amplio margen de luz solar para disfrutar del día. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será cálido, seco y mayormente despejado, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.