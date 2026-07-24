El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Baena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 30 grados , descendiendo ligeramente a 29 grados a la 01:00 y alcanzando los 27 grados a las 02:00 y 03:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, estabilizándose en torno a los 26 grados a las 04:00 y 25 grados a las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 06:00 y subiendo hasta los 34 grados entre las 16:00 y 17:00, lo que indica un día caluroso. La máxima se registrará a las 17:00 con 35 grados, y se mantendrá en torno a los 34 grados hasta las 19:00. Por la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00 y 28 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a las 00:00 y aumentando gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 48% a las 08:00. Sin embargo, se espera que la humedad disminuya a medida que las temperaturas aumenten, estabilizándose en torno al 19% a las 17:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas máximas se registrarán a las 15:00 y 16:00, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en el jardín. Los habitantes de Baena pueden aprovechar al máximo este día, recordando mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.