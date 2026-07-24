El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Arahal según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de julio de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 25 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados en las horas pico de la tarde.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A las 14:00 horas, la humedad se situará en un 35%, lo que, combinado con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los habitantes de Arahal tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas más fuertes.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que las altas temperaturas pueden ser un factor a considerar, por lo que se aconseja evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.
El orto se producirá a las 07:19 horas y el ocaso será a las 21:36 horas, lo que brindará una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar del verano, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.
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