El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en AndÃºjar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 24 de julio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas se mantengan en un rango cálido, comenzando en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 28 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando los 26 grados a las 02:00 y 25 grados a las 03:00.
Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando un máximo de 37 grados a las 14:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 32% a la medianoche y bajará a un 25% hacia la tarde. La combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación de calor más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Andújar que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se espera que sople desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 16:00 horas. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero también podría generar condiciones de sequedad en el ambiente.
En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna parte del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con temperaturas que descenderán a 30 grados a las 22:00 horas, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.
Los habitantes de Andújar pueden esperar un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero es fundamental mantenerse hidratados y protegerse del sol. Con cielos despejados desde el amanecer hasta el ocaso, que ocurrirá a las 21:33, será un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano andujareño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.
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