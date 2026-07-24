El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo de 33 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad será del 48%, aumentando a un 86% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 24% hacia las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cálida, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 15 y 19 km/h en las primeras horas, aumentando a 22 km/h hacia la tarde. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 42 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas del día. La dirección del viento, predominantemente del noroeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco y agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto solar a las 07:25 y el ocaso a las 21:42, los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Este clima favorable invita a salir, ya sea para pasear por el campo, disfrutar de un picnic en el parque o simplemente relajarse en el jardín. En resumen, el día de hoy promete ser uno de esos días perfectos de verano, donde el sol brilla y el tiempo es ideal para disfrutar de la naturaleza y la compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.