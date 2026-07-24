El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00.

A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados entre las 15:00 y las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 17% y el 50%, siendo más alta durante las horas de la mañana y disminuyendo a medida que el sol se eleva en el cielo. La combinación de calor y baja humedad puede generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Alcalá la Real que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 9 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más abiertas y expuestas. Sin embargo, no se anticipan rachas de viento que puedan causar molestias significativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de las festividades locales, paseos por el campo o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

El orto se producirá a las 07:12 y el ocaso será a las 21:30, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará más llevadero el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.