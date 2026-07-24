El día de hoy, 24 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 43%, aumentando a un 74% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 15% hacia las 19:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 15 km/h en la madrugada, aumentando a 22 km/h a lo largo de la mañana. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

Es recomendable que, debido a las altas temperaturas, se tomen precauciones adecuadas. Se aconseja mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00. Con un tiempo tan favorable, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.