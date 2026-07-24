Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Cerro MurianoDesalojados Cerro MurianoEmergencia nacionalPolígonos industrialesBebé-milagroBase LogísticaTrofeo Puertas de CórdobaDiscriminación EncinarejoMercadilloCalles cortadas centroObras Estadio ArcángelVirus del NiloObras hidráulicasProgramación IMAEComer en Córdoba
instagramlinkedin

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra según los datos de la AEMET

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio

El tiempo en AlcalÃ¡ de GuadaÃ­ra: previsión meteorológica para hoy, viernes 24 de julio / Diario Córdoba

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Diario Córdoba

El día de hoy, 24 de julio de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 43%, aumentando a un 74% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 15% hacia las 19:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de 15 km/h en la madrugada, aumentando a 22 km/h a lo largo de la mañana. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

Es recomendable que, debido a las altas temperaturas, se tomen precauciones adecuadas. Se aconseja mantenerse hidratado, usar protector solar y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00. Con un tiempo tan favorable, hoy es un día perfecto para disfrutar de la belleza de Alcalá de Guadaíra y sus alrededores.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-23T20:57:08.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de paja arde y provoca un incendio forestal en la carretera a Cerro Muriano
  2. Córdoba CF - Sevilla FC: horario y dónde ver por televisión el Trofeo Puertas de Córdoba
  3. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Sevilla FC
  4. Adif elige Córdoba para albergar la plataforma que modernizará la red ferroviaria andaluza
  5. Los bomberos evitan que un grave incendio se propague entre las viviendas del casco histórico de Baena
  6. El Sevilla se lleva ante el Córdoba CF el Trofeo Puertas de Córdoba en los penaltis
  7. El Ayuntamiento de Córdoba inicia el 27 de julio la retirada del adoquín en tres calles del centro y reorganiza el tráfico durante las obras
  8. Iván Ania, tras la derrota ante el Sevilla FC: 'La pretemporada está para ensayar, para fallar y para que no suceda luego en Liga

Al Fresco vuelve a congregar a sus fieles en el inicio de un festival más que consolidado en Pozoblanco

Al Fresco vuelve a congregar a sus fieles en el inicio de un festival más que consolidado en Pozoblanco

Los desalojados por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba no podrán regresar a sus casas esta noche

Los desalojados por el incendio forestal de Cerro Muriano en Córdoba no podrán regresar a sus casas esta noche

Los hoteles pierden turistas en el primer semestre

Aguilar de la Frontera revive su pasado medieval con la 26ª Noche de la Media Luna

Aguilar de la Frontera revive su pasado medieval con la 26ª Noche de la Media Luna

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Euromillones del viernes 24 de julio de 2026

El entorno del Centro Cívico de Blas Infante en Cabra estrena una imagen renovada tras una inversión de 45.000 euros

El entorno del Centro Cívico de Blas Infante en Cabra estrena una imagen renovada tras una inversión de 45.000 euros

Sorteo Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 24 de julio de 2026

El incendio de Cerro Muriano en Córdoba obliga a desalojar a 100 vecinos

Tracking Pixel Contents