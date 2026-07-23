El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 23 de julio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y 25 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 63%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más intensa. Los vientos, que soplarán predominantemente del sur, tendrán velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más cálidas de la tarde.

Durante el día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que los residentes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo soleado y cálido sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Sin embargo, es recomendable tomar precauciones ante el calor, como mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 36 grados a las 18:00 horas y bajando a 30 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:38, marcando el final de un día caluroso y despejado. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y fresco, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 23:00 horas.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se perfila como uno de esos días veraniegos ideales, donde el sol y el calor dominarán, ofreciendo la oportunidad perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.