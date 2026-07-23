El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la mañana y manteniéndose en torno a los 24 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 5 de la mañana, la temperatura seguirá bajando hasta llegar a los 22 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 7 de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 11 de la mañana y llegando a un máximo de 37 grados a las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 58%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 18 km/h en la tarde. Las rachas máximas se prevén para la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente disfrutar de un día en la piscina.

El ocaso se producirá a las 21:38, lo que permitirá a los residentes disfrutar de una larga jornada de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche y bajando a 27 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy será cálido y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de frescura. Es un día ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.