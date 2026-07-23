El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% a la medianoche y aumentando hasta un 50% hacia las 10:00 horas. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de toda la jornada.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 39 km/h en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando con vientos suaves de 9 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar su máxima velocidad en la tarde. Este viento, aunque fuerte, no traerá consigo condiciones de inestabilidad, manteniendo el cielo despejado y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pronóstico de 36 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, a partir de las 17:00 horas, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 35 grados. La noche caerá sobre Tomares con temperaturas más frescas, alrededor de 28 grados a las 23:00 horas, y el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será ideal para actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.