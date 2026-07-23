El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 27°C a las 24°C. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 39% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, alcanzando hasta 38°C. Esta subida de temperatura se verá acompañada por una ligera disminución en la humedad, que se situará en torno al 30% en las horas más cálidas. Es importante que los habitantes de San Juan de Aznalfarache tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, cuando la sensación térmica puede ser más elevada.

El viento soplará predominantemente del sur, con velocidades que variarán entre 9 y 21 km/h. En las primeras horas del día, se registrarán ráfagas de viento más suaves, pero a medida que avance la tarde, se anticipan ráfagas más intensas que podrían alcanzar hasta 39 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es recomendable tener precaución ante posibles ráfagas fuertes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación UV puede ser alta en estas condiciones.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:39. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos, alrededor de 30°C hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las debidas precauciones ante el calor y el sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.