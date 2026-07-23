El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, La Rinconada se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descenderán gradualmente a 27 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 25 grados a las 02:00 y manteniéndose en torno a los 24 grados hasta las 04:00.

A partir de las 05:00, la temperatura comenzará a descender aún más, alcanzando los 23 grados, y se mantendrá en un rango de entre 21 y 22 grados durante las horas más frescas de la mañana. La humedad relativa también mostrará un aumento, comenzando en un 38% a la medianoche y alcanzando un 67% a las 08:00, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que ascenderán rápidamente. A las 12:00, se espera que el termómetro marque 32 grados, y para las 15:00, alcanzará su punto máximo con 38 grados. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor intenso. Sin embargo, no se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%.

La puesta de sol está programada para las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, paseos o simplemente disfrutando de la calidez del verano. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, recordando siempre la importancia de mantenerse hidratado ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.