El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 31 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 30 grados a la 01:00 y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 26 grados a las 04:00.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a aumentar nuevamente, alcanzando los 39 grados a las 16:00 horas, lo que podría generar una sensación de calor intenso. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 27% a la medianoche y descendiendo hasta un 14% en las horas más cálidas del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más intenso.

El viento soplará principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 18:00. Esto podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la piscina.

La puesta de sol se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día soleado y caluroso. Es recomendable que los habitantes de Puente Genil tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio. Sin duda, un día perfecto para disfrutar del verano en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.