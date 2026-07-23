El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más elevada debido a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la falta de humedad ayudará a que el ambiente sea más tolerable. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría levantar polvo en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados en la localidad. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:32.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 22 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado, y sin riesgo de lluvias. Se aconseja a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.