El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El día de hoy, 23 de julio de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media tarde, antes de volver a subir hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 59% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico, cuando el termómetro podría marcar hasta 40 grados . Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste a lo largo del día ayudará a mitigar el calor, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las horas de mayor actividad.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. La ausencia de nubes también permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día perfecto para disfrutar de un picnic en el campo o una caminata por los alrededores.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, pero se mantendrán agradables, rondando los 35 grados hacia el final del día. La noche traerá consigo un descenso más notable en la temperatura, que caerá a unos 12 grados, proporcionando un alivio bienvenido después de un día caluroso.

El orto se producirá a las 07:13 y el ocaso a las 21:37, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de largas horas de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas, perfectas para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.