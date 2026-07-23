El día de hoy, 23 de julio de 2026, Palma del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y que irán descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 08:00 horas. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas comiencen a subir nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 09:00 horas y llegando a un máximo de 41 grados a las 17:00 horas. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas del día.

El viento soplará de dirección oeste y su velocidad variará a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 9 km/h, aumentando a 12 km/h a las 01:00 horas. A medida que el día avanza, se espera que el viento alcance su máxima velocidad de 33 km/h entre las 17:00 y las 18:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto se complementa con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un día soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La noche caerá con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 30 grados a las 23:00 horas. La humedad comenzará a aumentar, llegando a un 36% al final del día. El ocaso se producirá a las 21:37 horas, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá observar las estrellas.

En resumen, Palma del Río disfrutará de un día caluroso y soleado, con temperaturas elevadas y un viento moderado que ofrecerá algo de alivio. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-07-22T20:57:08.